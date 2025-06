Aurelia bis, incontro PD ad Albisola: “Gravi incertezze sull’opera”

Ad Albisola Superiore si è tenuto ieri sera presso l’auditorium delle scuole di Via alla Massa, l’incontro pubblico dal titolo “Aurelia Bis: quale futuro?”, promosso dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico e dai Circoli PD delle Albisole.

L’iniziativa ha registrato una forte partecipazione di cittadini, amministratori, lavoratori e rappresentanti istituzionali, a testimonianza della crescente attenzione verso un’opera strategica e controversa per il territorio savonese.

Dopo i saluti iniziali del Segretario Provinciale PD Emanuele Parrinello, l’incontro è stato introdotto e moderato da Serena Cello, consigliera comunale del gruppo “Uniti per Albisola” e iscritta al Partito Democratico, che ha ripercorso le tappe salienti della vicenda, sottolineando i gravi ritardi, le criticità emerse nella gestione commissariale e la necessità di trasparenza e coinvolgimento della cittadinanza.

Cello ha ricordato come negli ultimi mesi il viceministro dei trasporti, il leghista Edoardo Rixi, sia venuto più volte ad Albisola, come durante la campagna per le regionali, dichiarando pubblicamente che il cantiere dell’Aurelia Bis era in fase di conclusione, arrivando persino ad affermare che il ribaltamento del casello autostradale di Albissola fosse ormai cosa fatta: “Ad oggi, però, non esiste alcuna documentazione ufficiale a supporto di queste affermazioni e ciò alimenta ulteriormente il senso di disorientamento e sfiducia da parte dei cittadini”.

“Cello ha inoltre denunciato anche la nuova realizzazione di un bitumificio posizionato in prossimità delle abitazioni lungo la direttrice per Luceto: “Si tratta di un impianto vecchio, ma autorizzato a produrre emissioni inquinanti proprio a ridosso delle case, grazie ad una deroga ambientale fatta dalla Provincia di Savona e una deroga acustica fatta dal Comune di Albisola Superiore. Alla richiesta di spiegazioni della minoranza tramite diverse interrogazioni la maggioranza non ha risposto”.

Successivamente è intervenuto Gianluca Nasuti, sindaco di Albissola Marina, che ha evidenziato l’impatto del progetto sulla viabilità locale e la necessità di soluzioni che non penalizzino i cittadini, “i quali negli ultimi 14 anni si sono trovati paradossalmente a difendersi da un’opera pubblica, che in teoria avrebbe dovuto migliorare le loro condizioni”. Ha inoltre evidenziato le responsabilità di ANAS la quale è stata molto negligente nei controlli sull’andamento dei lavori non vigilando a dovere sullo stato economico delle aziende appaltatrici.

È poi intervenuto Roberto Arboscello, vicepresidente del Consiglio regionale della Liguria, che ha ricordato le numerose sollecitazioni fatte in sede regionale per ottenere chiarezza su tempi, risorse e responsabilità. Sottolineando la necessità da parte della politica tutta di trovare una soluzione concreta e rapida in modo da sbloccare il cantiere per il bene del territorio, evitando nuove passerelle inconcludenti.

Infine è intervenuta Valentina Ghio, deputata e componente della Commissione Trasporti della Camera, che ha ribadito l’importanza di un confronto costante con il Ministero delle Infrastrutture per garantire una reale accelerazione dei lavori, tutelando al contempo ambiente, salute pubblica e legalità. Ghio ha presentato un’interrogazione parlamentare relativa al cantiere dell’Aurelia Bis, “cosa che permetterà di continuare a tenere monitorata la situazione dei lavori, chiedendo al Ministero dei Trasporti fornire i dati reali dei lavori” aggiunge il segretario PD di Albisola Superiore Giovanni Testa.

“Significativo anche l’intervento dei rappresentanti sindacali dei lavoratori, che hanno espresso forti perplessità sul reale stato di avanzamento dell’opera. Nonostante venga ripetuto che i lavori siano completati all’80%, i sindacati segnalano che la scarsa manutenzione nelle gallerie durante gli anni di fermo cantiere, potrebbe aver compromesso alcune strutture, generando micro-danni e riducendo di fatto l’effettivo stato di completamento. Hanno chiesto verifiche tecniche dettagliate prima di parlare concretamente di ripresa”.

“L’incontro si è concluso con l’impegno da parte del Partito Democratico e del gruppo consiliare “Uniti per Albisola” di continuare a monitorare lo stato dell’opera, chiedendo aggiornamenti puntuali sullo stato finanziario dell’appalto, sulle eventuali indagini in corso e sui prossimi sviluppi, mantenendo alta l’attenzione sui diritti dei cittadini, dei lavoratori e sul rispetto del territorio” conclude il segretario Dem.