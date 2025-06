Aurelia Bis, il PD organizza un incontro pubblico ad Albisola: “Serve una svolta concreta”

Provincia. I Circoli del Partito Domocratico di Albisola Superiore e Albissola Marina, con il supporto della Federazione Provinciale PD, hanno organizzato per giovedì 12/06 alle 21.00 presso l’auditorium delle scuole di Via Alla Massa di Albisola Superiore un’iniziativa aperta alla cittadinanza sulla questione Aurelia Bis.

“Al momento la situazione è di stallo dal punto di vista dei lavori, con il rischio di un ulteriore ritardo della data di completamento, dovuti ai problemi finanziari dell’azienda appaltatrice. Ciò causerebbe anche il mancato avvio delle opere collegate, come il ribaltamento del casello. Albisola così rischierebbe di continuare a rimanere soffocata nel traffico e senza speranze per il futuro. Con ricadute a catena per il territorio del levante e Savona dovuti ai lunghi tempi di percorrenza”, si legge in una nota.

Interverranno come Partito Democratico la Deputata e componente della Commissione Infrastrutture e Trasporti Valentina Ghio, il Vicepresidente del Consiglio Regionale Roberto Arboscello, il Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti. L’iniziativa sarà moderata dalla Consigliera Comunale di Albisola Superiore Serena Cello e introdotta dal Segretario Provinciale PD Emanuele Parrinello.

“Questa non vuole essere una semplice iniziativa di partito con lo scopo di mettere una bandierina, ma un appello da parte della cittadinanza con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione delle istituzioni sul problema infrastrutture in modo da provare a trovare una soluzione realistica e rapida. Per questo, oltre agli ospiti, sono stati invitati a partecipare e ad ascoltare i problemi del territorio le amministrazioni locali del levante savonese e del capoluogo, l’amministrazione provinciale, regionale ed il ministero dei trasporti. La speranza è che questa sia solo la prima di una serie di iniziative che dovranno diventare il più partecipate e trasversali possibile, perché solamente tramite l’unità e la partecipazione sarà possibile pretendere con forza una soluzione”, concludono.