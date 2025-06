Atletica leggera, Flavio Bertuzzo conquista quattro medaglie d’oro ai World Sports Games

Loutraki. Dal 3 all’8 giugno Flavio Bertuzzo ha partecipato a Loutraki, in Grecia, all’8° CSIT World Sports Games, una sorta di “olimpiade” riservata ad atleti lavoratori e non professionisti che ha visto coinvolti circa 5.500 partecipanti, provenienti da 60 Paesi, impegnati in 30 diverse discipline.

Dopo le due medaglie d’oro conquistate nel disco e nel martello nell’edizione di Cervia 2023, Bertuzzo era atteso a confermarsi a quei livelli.

Questa volta il portacolori dell’Atletica Cairo è riuscito a fare ancora meglio e, oltre a ripetere i successi nel disco e nel martello, si è imposto anche nel peso e nel disco della categoria M60 e oltre.

Particolarmente positiva la prova nel martello dove Bertuzzo ha stabilito il nuovo primato regionale di categoria, che già gli apparteneva, con un lancio di 29,71.

Un poker unico nella squadra italiana, che in totale ha ottenuto otto ori e quattordici medaglie complessivamente. I quattro ori l’atleta valbormidese li ha conquistati in una sola intensissima giornata, con un trasferimento di un’ora e mezza dallo stadio di Loutraki a quello di Tripolis dove si sono disputati disco e martello. Si è gareggiato con temperature abbondantemente superiori ai 30 gradi.

Flavio Bertuzzo sul gradino più alto del podio