Assonautica Savona, a Genova nel Porto Antico per la Festa dello Sport

Savona. Anche quest’anno Assonautica Provinciale di Savona è stata invitata presso lo stand di Assonautica Genova. Con una rappresentanza del Gruppo Arti Marinare ha partecipato, nella giornata di domenica 25 maggio, al “laboratorio di nodi marinari”.

Nel 2025 la nostra regione celebra il prestigioso riconoscimento di Regione Europea dello Sport. E’ nell’ambito della lunga stagione delle feste sportive in Liguria che, dal 23 al 25 maggio 2025, si è svolta nel Porto Antico di Genova la ventunesima Festa dello Sport: un successo spettacolare con 140 mila presenze. L’evento promuove lo sport e i suoi valori fondamentali, viene proposto un centinaio di discipline sportive da provare. E’ davvero un’opportunità unica per vivere in una stessa area tante diverse esperienze, con l’incentivo di ottenere premi provando il maggior numero di attività, ognuna certificata con un timbro sul Passaporto dello Sport.

Sono stati offerti in omaggio quadretti dimostrativi di nodi marinari in ricordo del primo approccio con le Arti Marinaresche. L’impegno è stato considerevole perché. In tutta la giornata non si è mai interrotto il flusso di pubblico allo stand, ma alla fine il bilancio di questa esperienza è stato sicuramente positivo.

Assonautica ringrazia tutti coloro che impegnano il loro tempo per l’Associazione adoperandosi nella divulgazione delle loro conoscenze, soprattutto verso le nuove generazioni.