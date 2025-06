Asl 2, Lucia Di Ciolo nuovo direttore della Medicina Nucleare

Savona. La dottoressa Lucia Di Ciolo, dopo la recente nomina di direttore della Medicina Nucleare di ASL 2, ha incontrato oggi il direttore generale Michele Orlando che ha voluto congratularsi per il nuovo incarico e programmare già alcuni obiettivi ed alcune priorità strategiche.

La dottoressa Di Ciolo si è laureata in Medicina e Chirurgia ad ha conseguito la specializzazione in Medicina Nucleare a Milano.

La sua carriera inizia nel 1990 presso l’allora USL 5 Finalese. Dal 1995 al 2008 ha lavorato presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per poi passare in ASL2 dopo l’accorpamento delle due aziende sanitarie.

Un campo di predominante interesse e specializzazione è la Terapia Radiometabolica, numerosi sono gli incarichi via via più importanti che la Dottoressa colleziona in questo settore, fino a diventare responsabile della Struttura semplice Diagnostica oncologica e Radioterapia metabolica, prima dell’incarico che la porterà alla Direzione della Struttura Complessa Medicina Nucleare.

La dottoressa di Ciolo vanta al suo attivo anche una lunga serie di incarichi di docenza, prima presso la Scuola di Formazione Professionale dei Tecnici di Radiologia Medica(anni 1992-1995), poi presso l’Università di Genova (dal 2008 al 2014)

Una ricca attività congressuale accompagna un altrettanto ricca produzione scientifica con numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.

“Sono profondamente soddisfatta e onorata per la nomina a direttore della Medicina Nucleare, struttura in cui ho il privilegio di lavorare dal 1990. Dopo nove anni in cui ho ricoperto l’incarico di Direttore facente funzione, questa nomina rappresenta per me un importante riconoscimento professionale, ma soprattutto un segno di fiducia da parte della Direzione, a cui va la mia sincera gratitudine. Continuerò a svolgere il mio ruolo con impegno, responsabilità e dedizione, al servizio dei pazienti e della sanità pubblica” afferma.

“Esprimo grande soddisfazione per la nomina della dott.ssa Di Ciolo a direttore della Struttura Complessa di Medicina Nucleare di ASL 2. Si tratta di una figura di elevata competenza professionale e scientifica che nel corso della sua carriera ha dimostrato dedizione, capacità clinico-diagnostiche di alto profilo e una costante attenzione alla qualità delle cure rivolte ai cittadini” dichiara il direttore Orlando.

Sono certo che saprà affrontare con visione, equilibrio e responsabilità le sfide che il ruolo comporta, contribuendo in modo significativo al miglioramento dell'offerta sanitaria sul territorio" conclude.