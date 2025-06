Apre il “Centro famiglia”, un servizio dedicato ai 19 Comuni del Distretto Socio Sanitario 6 Bormide

Carcare. Nella sede del “Centro Ragazzi”, in Via del Collegio a Carcare, al piano terra dell’edificio della scuola Primaria, apre i battenti il “Centro Famiglia”, un nuovo servizio predisposto dal Distretto Socio Sanitario 6 Bormide e rivolto a tutte le famiglie residenti nei 19 Comuni dello stesso.

Il Centro è realizzato grazie ai finanziamenti del “Fondo per la Famiglia – Dipartimento per le politiche della famiglia” ed è prioritariamente rivolto a nuclei con figli piccoli, ma risponderà anche ad esigenze della fase preadolescenziale ed adolescenziale.

Si propone come obiettivi fondanti quelli di promuovere e supportare la genitorialità e il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie; sostenere e orientare la coppia ed ogni singolo componente nelle fasi del ciclo di vita; offrire sostegno alla riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di separazione o crisi favorendo e indirizzando le parti a trovare accordi durevoli e condivisi, tenendo conto dei bisogni di ciascun componente ed in particolare dei figli minori; prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di conflittualità degli adulti.

I servizi che saranno attivati presso il “Centro per la Famiglia” avranno finalità preventive e riguarderanno la consulenza e il sostegno psico-sociale; il supporto alla genitorialità e alla coppia in difficoltà; le informazioni e le attività di orientamento verso i servizi offerti dal territorio. A tal fine sono state individuate delle figure professionali idonee quali uno psicologo, un educatore/pedagogista e un mediatore culturale.

In concreto nel “Centro Famiglia” verrà realizzato e gestito lo “Sportello di ascolto” per fornire informazioni e orientamento alle famiglie, accogliere le richieste e fornire le risposte adeguate, dando la possibilità di effettuare eventuali successivi approfondimenti, se graditi all’interlocutore. Nello specifico verranno fornite indicazioni riguardanti l’accesso ai servizi socioeducativi, sanitari e sociosanitari del territorio; le risorse e le opportunità istituzionali e informali del territorio (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero); le iniziative attivate dalla comunità locale e dal Terzo Settore (dimensione ludica, culturale, sportiva ed educativa); i servizi dedicati alle famiglie di nuova immigrazione; le misure di sostegno alle famiglie e l’orientamento sui servizi per affido ed adozioni al fine di fornire informazioni corrette per indirizzare le persone interessate a contattare direttamente i servizi specialistici.

Il “Centro Famiglia” promuoverà anche azioni volte a favorire la costituzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto, di acquisto solidale e di educazione al consumo, di genitori “in attesa” e di neogenitori, oltre ad attività per favorire le reti di famiglie e l’inclusione sociale, per educare alla gestione del budget familiare, dei consumi domestici e alla raccolta differenziata dei rifiuti domestici.

«Questo nuovo progetto rappresenta un tassello di grande importanza per offrire servizi diffusi e mirati sul nostro territorio – spiega Paolo Lambertini, sindaco di Cairo e presidente del Distretto Socio Sanitario 6 Bormide – Grazie al Centro verrà dato un supporto concreto a tutte le famiglie residenti nei 19 comuni del distretto, non solo a quelle in difficoltà, ma anche a tutte quelle che hanno semplicemente necessità di avere informazioni sui servizi presenti e sulle attività proposte. Insomma verrà “data una mano” per gestire i figli e le dinamiche famigliari sfruttando al meglio tutte le possibilità offerte dal comprensorio e che a volte non vengono utilizzate proprio per la mancata conoscenza delle loro esistenza e delle loro potenzialità».

«Un nuovo sportello apre i battenti nel nostro Comune che si dimostra ancora una volta un importane centro di erogazione dei servizi per tutta la comunità Valbormidese – commenta il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri – . L’attuazione del “Centro famiglia” dimostra come, grazie alla sinergia e alla collaborazione tra i comuni, nello specifico quello di Cairo, si possano concretizzare progetti fondamentali per migliorare la qualità della vita di tutta la cittadinanza. La capacità di lavorare in modo corale deve diventare sempre più un punto di forza dei nostri enti per acquisire un valore aggiunto».

Gli orari di apertura dello sportello saranno il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 11.30 e il venerdì dalle 9 alle 11.