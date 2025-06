Aperiscrolla 2025, al raduno di Ape e Vespa raccolti 1.500 euro a favore della Fondazione Gaslininsieme

Loano. Ha consentito di raccogliere 1.500 euro a favore della Fondazione Gaslininsieme la terza edizione di Aperiscrolla, raduno aperto a tutti i possessori dei leggendari veicoli Piaggio Apecar e Vespa tenutosi lo scorso 1 giugno tra Borghetto Santo Spirito e Loano.

I partecipanti si sono ritrovati alle 9.30 presso il molo Marinai d’Italia a Borghetto; a seguire, si sono diretti verso Marina di Loano percorrendo il lungomare di Borghetto e Loano; dopo l’aperitivo allo Shardana Wine Bar (offerto dallo stesso locale), c’è stata la sfilata sul lungomare di Loano con destinazione piazza Italia per la benedizione dei mezzi da parte del parroco di San Giovanni Battista Don Edmondo Bianco.

A seguire pranzo in via Magenta in collaborazione con Vecchia Loano. La giornata è stata allietata dalla musica live dei Running Shadows e dei Blinders.

La manifestazione è stata organizzata dall’Azienda Agricola Aperiscrolla e da Vecchia Loano con il patrocinio dei Comuni di Loano e Borghetto Santo Spirito in collaborazione con Ape Club d’Italia e Vespa Club Pietra Ligure.

Come detto, parte del ricavato della manifestazione (un euro per ogni iscritto e il 25% di ciascuna quota per i pasti) è stato devoluto alla Fondazione Gaslininsieme, realtà che “raccoglie fondi per supportare la ricerca scientifica e l’assistenza Gaslini, contribuire al miglioramento strutturale, tecnologico e digitale dell’ospedale, all’umanizzazione dei suoi ambienti e all’accoglienza per le famiglie”.