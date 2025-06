Anpi Provinciale, due ragazze del Servizio Civile intervistano le donne della Resistenza savonese: il 20 giugno la presentazione del progetto

Savona. Verrà presentata venerdì 20 giugno alle 17 presso la sala consiglio del comune di Savona la pubblicazione realizzata da Anpi Provinciale di Savona e curata da due giovani, Elena e Giulia, che hanno partecipato al progetto del Servizio Civile dal titolo “La nostra Storia: la memoria come strumento di partecipazione e cittadinanza”. Durante il pomeriggio interverrà Claudio Maderloni, responsabile del Servizio Civile di Anpi Nazionale.

A spiegare il progetto è la vice presidente reggente di Anpi Provinciale Francesca Agostini: “Nel maggio scorso, dopo un anno di intenso lavoro, si è concluso il Sevizio Civile presso il Comitato Provinciale Anpi di Savona, che ha visto protagoniste Elena e Giulia sul progetto di Anpi dal titolo ‘La nostra Storia: la memoria come strumento di partecipazione e cittadinanza’. Il progetto si pone la finalità di promuovere nelle nuove generazioni la memoria della Resistenza e della Storia recente, l’impegno sociale e la cittadinanza attiva nei territori, quali strumenti di partecipazione e rafforzamento della coesione sociale. Elena e Giulia si sono occupare della digitalizzazione dell’archivio del Provinciale, non solo al fine della tutela del deperimento dei documenti storici risalenti all’epoca della Resistenza, ma soprattutto per rendere il materiale, che rappresenta un patrimonio umano e storico, fruibile e facilmente utilizzabile dalla popolazione mettendolo a disposizione di tutti”.

“E’ stato un anno ricco di emozioni, durante il quale si è costruito un forte legame, sotto la guida della responsabile del progetto Irma De Matteis; Elena e Giulia si sono focalizzate sulla Resistenza delle donne nel territorio savonese, e, per rendere omaggio e maggiore visibilità alle tante donne della Resistenza, hanno prodotto una pubblicazione originale, immaginando di intervistare le donne che hanno partecipato alle Resistenza nel savonese”.

“La pubblicazione è dedicata al nostro presidente provinciale Anpi Savona Renato Zunino, recentemente scomparso, che tanto ha creduto nel progetto del Servizio Civile, inteso come strumento di coinvolgimento delle generazioni più giovani alla conoscenza della storia, alla promozione dei valori della Resistenza che hanno portato il nostro paese alla Liberazione dalla dittatura fascista e dall’occupazione tedesca e che hanno fondato le basi per la nascita della Costituzione Italiana e della Repubblica democratica in cui viviamo oggi. Valori della Resistenza che sono tutt’oggi, dopo 80 anni dalla Liberazione, estremamente attuali e per quali è necessario continuare a lottare per preservarli e garantirli. Quindi, non solo un approccio storico ma un insegnamento; declinare i valori della Resistenza all’oggi è necessario per garantire la libertà, l’uguaglianza tra le persone e i popoli, la solidarietà, la giustizia sociale e visto il periodo storico, la pace”.