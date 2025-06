Andrea Genduso tocca l’Eccellenza: l’ex Ceriale è un nuovo giocatore dell’Arenzano

Arenzano. Nuovo colpo di mercato per l’Arenzano in vista della stagione 2025/2026. Il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo di Andrea Genduso, classe 2003, difensore centrale proveniente dal Ceriale.

Cresciuto calcisticamente nella società cerialese, Genduso arriva ad Arenzano dopo un’ottima stagione, dove ha indossato la fascia da capitano e collezionato 28 presenze e 3 reti.

Trova per la prima volta l’Eccellenza dopo essere stata una delle note più positive della scorsa edizione della Promozione, dando il suo contributo in affidabilità e incisività alla squadra di Mambrin, anche nel momento del bisogno. È il terzo giocatore in arrivo dai biancoblù per la formazione di Matteo Cocco, con il direttore Marenco che ha dato un’occhiata importante a ponente per formare la rosa del prossimo anno. Per “Gendu” sarà il primo anno in Eccellenza.