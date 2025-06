Andora, torna la rassegna “Armonie in Santa Matilde”: al via il 2 luglio

Andora. Mercoledì 2 luglio 2025, alle ore 21.00, nella suggestiva cornice della Chiesa Vergine dell’Accoglienza – Santa Matilde in via Cavour 64 ad Andora (SV), si apre la settima edizione della rassegna “Armonie in Santa Matilde”, organizzata dall’Associazione Culturale Musicale Nardini, in occasione dell’Anno Giubilare con il patrocinio del Comune di Andora.

Il concerto inaugurale, dal titolo “Melanconia e Leggerezza: due volti dell’anima”, sarà affidato al talento e all’intesa del duo pianistico formato da Juanita Cazzin e Roberta Genova.

La serata esplorerà due dimensioni musicali profonde: La melanconia, come invito al raccoglimento, al silenzio e alla spiritualità e la leggerezza, come espressione di libertà, grazia e rinascita interiore.

Il duo, già noto per la raffinatezza interpretativa e la ricerca di repertori rari, proporrà un affascinante viaggio attraverso musiche per pianoforte a quattro mani, eseguite su un pregiato pianoforte a coda Yamaha C6 della ditta Canavese (SV). L’ensemble si distingue per la sintonia artistica, la cura nei dettagli e l’energia comunicativa con cui riesce a coinvolgere il pubblico, sempre all’insegna del loro motto: “regalare emozioni”.

Il programma spazierà tra celebri capolavori e brani meno noti, valorizzando le potenzialità espressive del pianoforte a quattro mani:

Programma della serata:

H. Arlen, arr. A. Capurro – Over the Rainbow

J. Brahms – Valzer op. 39 n.15 e Sinfonia n.3 op.90 “Poco Allegretto” (estratto)

P. Tchaikovsky – Suite dal balletto “Lo Schiaccianoci”: Valzer dei Fiori. Tempo di Valse

C. Debussy – Clair de Lune (dalla Suite Bergamasque)

C. Saint-Saëns – Danza Macabra

E. Grieg – Danze Norvegesi op.35 n.1 Allegro marcato, n.2 Allegretto tranquillo e grazioso

S. Rachmaninov – Barcarolle op.11 n.1

J. S. Bach, arr. L. Duck – Jesu, Joy of Man’s Desiring e Wohl mir, dass ich Jesum habe dalla Cantata BWV 147

Ingresso gratuito.

È consigliata la prenotazione al numero: 347 5337157. I posti non prenotati verranno assegnati fino a esaurimento disponibilità.

La rassegna “Armonie in Santa Matilde 2025” proseguirà mercoledì 23 luglio alle ore 21.00 con il secondo appuntamento:

“Toccar e Tastar Corde”

Concerto di musica da camera tra il XVII e il XIX secolo con il Duo Zunino (clavicembalo) – Soattin (tiorba e chitarra antica).