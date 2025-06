Andora, la spiaggia libera attrezzata potenzia l’inclusività con i servizi di accompagnamento alla balneazione per i portatori di disabilità

Andora. Dal 16 giugno al 12 settembre 2025, la spiaggia libera attrezzata di Andora offrirà un servizio di accompagnamento alla balneazione per persone con disabilità, non deambulanti e utenti con difficoltà motorie, oltre ad attività di animazione settimanali pensate per favorire la socializzazione e l’inclusione. Il progetto è promosso da A.M.A., l’Azienda Multiservizi del Comune di Andora che gestisce la SLA, e attuato dall’Assessorato alle Politiche Sociali, con il supporto tecnico del dott. Mattia Poggio e la collaborazione dell’Associazione ANFFAS Albenga APS. La spiaggia libera attrezzata di Andora è centrale, ampia e accessibile.

“Considerando l’importanza strategica della struttura per il turismo e la significativa estensione degli spazi demaniali coinvolti nel centro cittadino, è stato ritenuto fondamentale sviluppare un progetto che promuovesse l’inclusività e che rispondesse alle richieste dell’utenza – spiega l’avvocato Fabrizio De Nicola, presidente di A.M.A. – L’ANFFAS ha sottoscritto una convenzione con il Comune per la gestione del servizio, mentre A.M.A., tramite il proprio personale e seguendo un calendario prestabilito, garantirà l’attuazione del progetto per tutta la stagione estiva, offrendo servizi con continuità e professionalità”.

Il servizio di accompagnamento in acqua per persone con disabilità, non deambulanti con sedia job e utenti SLA con difficoltà di deambulazione e le attività di animazione settimanali e supporto da parte di operatori specializzati sarà attivo dal 16 giugno al 12 settembre 2025, ad eccezione del periodo compreso tra l’11 e il 18 agosto. L’aiuto alla balneazione sarà garantito il lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, e il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 11.00. Il venerdì, dalle 15.30 alle 17.30, si svolgerà l’attività di animazione.

Il team sarà composto da un operatore specializzato in attività motorie ed educative rivolte a persone con disabilità di vario tipo, un animatore con esperienza per diverse fasce d’età e un coordinatore responsabile della gestione complessiva del progetto.

“ANFFAS assicura le competenze specialistiche necessarie per un’assistenza qualificata, garantendo professionalità e continuità – afferma l’Assessora alle Politiche Sociali, Monica Risso – L’affidamento del servizio all’Associazione permette di offrire un intervento mirato, accessibile e socialmente integrato. La collaborazione con l’A.M.A si inserisce pienamente nel quadro delle politiche sociali del Comune, valorizzando il ruolo delle partecipate come strumenti concreti di attuazione delle finalità pubbliche sul territorio”.

Un servizio importante che era fra gli obiettivi dell’AMA e dell’Amministrazione.

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver risposto concretamente alle esigenze della nostra utenza – conclude De Nicola – L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di come la sensibilità degli operatori economici locali, unita alla collaborazione tra pubblico e terzo settore, possa tradursi in servizi accessibili e di qualità. Questa sinergia dimostra che è possibile coniugare una gestione efficiente degli spazi demaniali con l’attenzione ai bisogni delle persone più fragili, garantendo a tutti il diritto di accesso ai servizi balneari”.