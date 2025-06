Andora, pista ciclabile vandalizzata a poche ore dall’inaugurazione. Graffiti e disegni osceni, il sindaco: “Gesto stupido”

Andora. È prevista per domattina (sabato 28 giugno), l‘inaugurazione della nuova pista ciclabile che però, a poche ore dal taglio del nastro, è già finita nel mirino dei vandali.

Nella notte appena trascorsa, infatti, uno o più ignoti sono entrati in azione andando a deturpare il manto della ciclabile con scritte e disegni osceni.

A darne notizia è stato il sindaco Mauro Demichelis, autore di un sopralluogo insieme all’assessore con delega all’Arredo urbano ed al comandante della polizia locale andorese.

“Soltanto due giorni fa la polizia locale ha installato telecamere dappertutto e i nostri valorosi operai hanno provveduto ad una pulizia importante del manto stradale del primo tratto della pista ciclabile. Questo purtroppo è il risultato di uno o più graffitari di questa notte”, ha esordito il sindaco Mauro Demichelis.

Il disegno di un fallo e scritte come “Torino Capitale”, “10034 Cava”, “Bombolo”, “27S” hanno deturpato il manto stradale.

“Noi non siamo contro i graffitari, anzi: hanno avuto uno spazio ad hoc sulla ciclabile per realizzare quelle che io definisco opere d’arte, – ha precisato il primo cittadino. – Ma questo è un intervento da stupidi, che noi contestiamo. Ora valuteremo le immagini per risalire ai responsabili. In ogni caso, chiunque vedesse queste persone pitturare etc è invitato a segnalarlo alle Forze dell’Ordine. Sono atti che costano un sacco di soldi alle casse dello Stato”.