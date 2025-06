Andora, inaugurata la festa delle erbe di Rollo

Andora. Organizzata dal Comune di Andora e dall’Associazione Antico Borgo di Rollo, con il patrocinio della Regione Liguria, la manifestazione apre ufficialmente la stagione estiva andorese, trasformando il borgo in un vivace giardino diffuso tra gli ulivi e il mare, in un connubio perfetto di natura, cultura, tradizione e convivialità.

Fra i primi a visitare la Festa delle Erbe, in rappresentanza di Regione Liguria è stato i consigliere regionale Rocco Invernizzi accompagno dal Sindaco Mauro Demichelis, il vice sindaco Daniele Martino, il Presidente del Consiglio comunale delegato all’Agricoltura Flavio Marchiano, l’assessore alla Valorizzazione delle Tradizioni Locali Monica Risso, l’Assessore allo Sport Ilario Simonetta e dal presidente dell’Associazione Antico Borgo di Rollo Giorgio Baldizzone.

Fino al 22 giugno, oltre 40 espositori – tra vivaisti, coltivatori e artigiani da tutta Italia – animeranno Rollo con prodotti unici, profumi mediterranei e antiche conoscenze.

L’inaugurazione ha dato il via a un fitto calendario di eventi: laboratori creativi, workshop di acquarello botanico e fotografia, incontri con autori, escursioni naturalistiche, cooking show con erbe spontanee, mostre, conferenze, attività per bambini e momenti di relax tra gli ulivi, come lo yoga all’aperto e il “Battesimo della sella” con l’asinello Lilla.

Grande attenzione anche al gusto, con uno spazio ristoro dedicato ai piatti tipici della cucina ligure, preparati con erbe aromatiche locali, in un clima di accoglienza e sapori autentici. Nel pomeriggio è ogni sera, concerti con artisti del calibro di Rudy Cervetto & Friends, Duo Rovaldi-Spath, AnimA Duo, Celtic Vero & Bellardini, Mario Cau & Zingarò, Celtic Dream e Trio Mormorè.

Programma completo su www.anticoborgodirollo.it.