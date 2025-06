Andora, alla scuola primaria “Paolo Cappa” va in scena War and Peace in lingua inglese

Andora. Uno spettacolo tutto in lingua inglese quello proposto dagli allievi della quinta elementare della scuola primaria Paolo Cappa.

Dopo aver ricevuto il riconoscimento dal Trinity College London gli alunni del plesso di Molino Nuovo hanno esposto la loro performance a parenti ed amici.

La recita è stata eseguita tutta in lingua anglofona e i bambini, dopo aver studiato e affrontato in classe tematiche legate alla storia europea della guerra fredda, hanno messo in scena War and peace.

La serata ha riscontrato notevole successo, orgogliose e soddisfatte le insegnanti del plesso hanno promesso una nuova avventura per il prossimo anno.