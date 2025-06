Ambulanti, Giuseppe Gambino eletto presidente della Fiva Confcommercio Liguria

Liguria. Giuseppe Gambino è stato eletto presidente della Fiva Confcommercio Regione Liguria, la federazione a sostegno delle imprese ambulanti liguri.

“La nostra priorità sarà affrontare le sfide poste dalla direttiva Bolkestein, che rischia di mettere in crisi il settore – evidenzia Gambino -. La posizione nazionale della Fiva è chiara: vogliamo tutelare i diritti degli ambulanti e garantire la continuità delle loro attività. Lavoreremo a stretto contatto con le istituzioni regionali e nazionali per ottenere soluzioni favorevoli alle nostre imprese”.

“I mercati e le fiere sono occasioni di incontro e scambio culturale che attirano visitatori e clienti – aggiunge Gambino – sostenendo così l’economia locale. È fondamentale riconoscere il valore di queste attività e lavorare per preservare e promuovere il loro ruolo in Liguria. Per questo chiediamo sostegno da parte delle istituzioni e siamo grati a Confcommercio e Fiva per aver ottenuto il marchio Ambulanti di Liguria, che valorizza le nostre imprese e consente di partecipare a bandi interessanti come la Cassa Commercio”.

Conclude Gambino: “Lavorerò in stretto collegamento con i presidenti Fiva delle province liguri, per garantire una rappresentanza unitaria ed efficace degli interessi degli ambulanti in tutta la regione. Attraverso il dialogo con le istituzioni occorrerà favorire lo sviluppo e la crescita delle nostre imprese, valorizzando il contributo che esse apportano alla vita economica e sociale delle città”.