Amatori Nuoto Savona: grandi risultati per la squadra al 24° Meeting internazionale di nuoto “Città di Loano”

Loano. Tre giorni di gare, impegno e passione hanno portato a ottimi risultati per l’Amatori Nuoto Savona, che ha brillato al 24° Meeting Internazionale Di Nuoto “Citta’ Di Loano”, svoltosi dal 6 al 8 Giugno presso la piscina del Doria Nuoto Loano. L’evento, che ha visto la partecipazione di un cospicuo numero di atleti provenienti da tutto il territorio nazionale, si è rivelato un banco di prova per la stagione estiva per tutte le categorie.

La Società ha partecipato con tutto il settore Agonistico, Esordienti B, A, Prima Squadra ed alcuni atleti del Settore CSI, seguiti dai tecnici Andrea Pesce, Diego Giacchino, Marco Gaggero e Massimo Grenno.

Il meeting prevedeva batterie di qualifica per gli Esordienti A, Ragazzi e Assoluti (Juniores, Cadetti e Seniores) sulle distanze dei 50 e 100 metri durante la giornata, con accesso alle finali serali per gli atleti classificatisi tra le prime 8 posizioni. Per gli Esordienti B e per tutte le altre distanze la sessione di gara era unica. Il bottino collezionato dai portacolori biancorossi al termine della tre giorni di gare è di 9 medaglie, di cui 4 d’argento e 5 di bronzo, oltre a diversi piazzamenti nelle prime otto posizioni che hanno contribuito al punteggio complessivo. Un bottino che ha permesso alla società di classificarsi al sesto posto nella classifica generale su un totale di 32 Società partecipanti.

Di seguito la prestazioni più significative.

Prima Squadra.

50 Farfalla: 8° Melegari Sara 4° Schiappacasse Lidia 6° Mastrasso Beatrice 2° Bagnasco Matteo

7° Di Donato Francesco 8° Moreno Matteo 6° Allegretti Matteo 8° Pizzorno Davide

100 Farfalla: 4° Bagnasco Matteo 5° Di Donato Francesco 6° Moreno Matteo

200 Farfalla: 4° Allegretti Matteo

50 Dorso: 7° Lanza Irene

100 Dorso: 3° Lanza Irene 7° Ghiglino Matteo

200 Dorso: 4° Ghiglino Matteo

50 Stile Libero: 4° Mastrasso Beatrice 7° Bagnasco Matteo 3° Pizzorno Davide

100 Stile Libero: 5° Pizzorno Davide

200 Stile Libero: 5° Davide Marocchi

Gli atleti dell’Amatori Nuoto Savona durante le premiazioni