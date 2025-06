Altarese, avanti con Ponte: Brahi sarà il vice, Ziglioli e Rapetto rinforzi per lo staff

Altare. L’Altarese andrà avanti con mister Alessio Ponte dopo l’annata positiva appena conclusa.

“Sono entusiasta proseguire in questa società, che sta dimostrando con i fatti di voler crescere sotto tutti gli aspetti ad iniziare dalle strutture – dichiara ai microfoni del club -. Ricordo la nuova palestra e l’aula video ma soprattutto che sta intraprendendo un progetto lungimirante mettendo al centro la crescita ed i ragazzi”.

Novità per lo staff tecnico. L’allenatore in seconda sarà Ergys Brahi. Reduce da una stagione da protagonista in campo ha deciso di intraprendere un nuovo percorso, sarà il braccio destro dell’allenatore, fondamentale sotto il punto di vista tecnico e di gestione del gruppo.

Simone Ziglioli invece sarà il Responsabile dell’area tecnica. Dopo un percorso da allenatore della prima squadra a Calizzano, settore giovanile nella stessa e nel Millesimo, oltre ad essere collaboratore tecnico sul campo sarà un importante collante tra area tecnica e società.

Infine il nuovo preparatore atletico giallorosso sarà Massimo Rapetto. Da parecchi anni al lavoro nella Carcarese aveva già collaborato con Ponte nella stessa società. È stato fortemente voluto dal tecnico.