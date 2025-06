All’Università di Genova la prima ludoteca all’interno di un ateneo italiano

Liguria. Mercoledì 11 giugno 2025 l’Università di Genova inaugurerà la Ludoteca di Ateneo al Dipartimento di scienze politiche e internazionali. La ludoteca è stata realizzata dal CeRG (Centro di Ricerca sul gioco) dell’università, grazie al finanziamento ottenuto mediante il progetto Prisma Pro-Ben, il direttore della ludoteca è Renzo Repetti, docente di storia moderna dell’Università di Genova e coordinatore del Centro di Ricerca sul gioco (a cui abbiamo dedicato un’interessante intervista in occasione della presentazione del corso di perfezionamento in Gaming and Boardgame design).

Il Rettore, Federico Delfino inaugurerà questo nuovo spazio, e all’incontro parteciperanno, tra gli altri, Marco Donadoni, storico game designer e profondo conoscitore della formazione ludica e Luigi Cornaglia, fondatore di Demoela, editrice ludica genovese. L’inaugurazione si svolgerà con la collaborazione dell’associazione genovese Giochi Corsari.

L’inaugurazione della prima ludoteca all’interno di un Ateneo italiano rappresenta un’iniziativa di straordinaria importanza e lungimiranza. Con un catalogo iniziale di oltre 250 giochi analogici, destinato a crescere grazie ad acquisti e donazioni, questa ludoteca si prefigge di essere molto più di un semplice spazio ricreativo.

Nasce come un fulcro di socialità: offrirà alla comunità studentesca e a chi ha la passione per il gioco, un luogo inclusivo dove incontrarsi, interagire e condividere. Ma la sua rilevanza va oltre: la ludoteca si propone come punto di riferimento per il mondo ludico, creando un ponte tra chi lavora nel settore, il mondo imprenditoriale, la ricerca scientifica, studiose e studiosi, non solo a livello genovese.

Tra gli scopi della ludoteca, c’è quello di diffondere la cultura del gioco anche negli ambiti della ricerca multi e interdisciplinare e sostenere le sempre più diffuse pratiche di didattica innovativa basate sul Game based learning e sul Game design based learning. Favorirà lo scambio di idee, la collaborazione e lo sviluppo di nuove prospettive nel campo del gioco, consolidando il ruolo dell’Università di Genova non solo come centro di formazione accademica, ma anche come promotore di innovazione culturale e sociale.