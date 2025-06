Albissole, per la porta vicino Pastorino: ecco intanto le prime riconferme

Albissola. Continuano le operazioni in casa Albissole per la formazione della rosa per la stagione 2025-2026 nella nuova gestione targata Cristian Cattardico.

Il club ceramista ha annunciato sui propri profili social le prime tre permanenze albicelesti: giocheranno ancora al Faraggiana Federico Minuto, Andrea Nacci e Pietro Favorito.

In entrata per la porta piace molto Daniele Pastorino, per tre stagioni in forza al Legino che nei giorni scorsi ha salutato i verdeblù. I ceramisti sarebbero vicini a chiudere il secondo colpo dopo l’annuncio di Manuel Macagno.