Albissola, concluso il progetto di screening per ambliopia del Lions Club presso la scuola dell’infanzia

Albissola Marina. Il Lions Club Albissola è lieto di condividere i risultati dello screening per la diagnosi precoce dell’ambliopia, noto anche come “occhio pigro”, svoltosi presso la Scuola dell’infanzia di Albisola Superiore durante l’anno scolastico 2024-2025.

“L’iniziativa ha coinvolto le sezioni A, B, C ed E della scuola, grazie alla preziosa collaborazione delle insegnanti, delle famiglie e dei nostri soci – dicono dal Club – Un ringraziamento speciale va alla socia Erminia Gaggero e alla dottoressa Laura Piccardo, il cui impegno e dedizione hanno reso possibile l’organizzazione e la buona riuscita di questo importante progetto di prevenzione”.

In totale sono stati sottoposti a screening 44 bambini di 5 anni di età (nati nel 2019). Di loro, circa 6 bambini sono stati segnalati per ulteriori approfondimenti.

Una diagnosi tempestiva permette interventi efficaci entro i 6-7 anni di età, quando il sistema visivo è ancora in fase di sviluppo. Trattamenti precoci aiutano a prevenire deficit permanenti della vista, favorendo anche il rendimento scolastico e il benessere sociale del bambino.

“L’intervento rientra tra le attività del programma Lions ‘Sight for Kids’ e conferma l’impegno del nostro club a favore della salute visiva infantile. Un sentito grazie va anche alle insegnanti della scuola per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, nonché a tutte le famiglie per la collaborazione e la fiducia. Con passione e spirito di servizio, continuiamo a lavorare per il benessere dei più piccoli e per la salute della nostra comunità”.