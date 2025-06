Albenga, stagione estiva: incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti dei pubblici esercizi

Albenga. Nella giornata di oggi, lunedì 9 giugno, si è svolto un importante confronto tra il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore al Commercio Camilla Vio, Carlo Maria Balzola, presidente FIPE, e Federico Scardina, referente per i pubblici esercizi della città.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di coordinare attività e strategie per la stagione estiva, coinvolgendo sempre di più i pubblici esercizi e ascoltando le loro esigenze. Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza, con il sindaco che ha anticipato l’intenzione di emanare, come ogni anno, un’ordinanza di divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche, discutendo con i rappresentanti dell’associazione di categoria, nel dettaglio, gli orari di applicazione.

Il sindaco Tomatis ha sottolineato l’importanza del dialogo con le associazioni di categoria: “Crediamo che il confronto sia fondamentale per concordare strategie migliori per la nostra città e per questo è importante incontrare le associazioni di categoria sulle principali tematiche che riguardano il nostro territorio”.

Anche Balzola e Scardina hanno espresso soddisfazione per l’incontro: “Ringraziamo il sindaco per averci ricevuti. Crediamo fortemente nella collaborazione pubblico-privato per portare avanti le strategie migliori per migliorare sempre più il nostro territorio. Il confronto e la collaborazione, sia per la sicurezza che per la programmazione degli eventi, sono utili a tutti. Albenga è cresciuta molto in questi anni e dobbiamo continuare su questa strada”.

“L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel garantire un’estate sicura e ricca di eventi, valorizzando il commercio locale e rafforzando la sinergia con gli esercenti”, si legge in una nota.