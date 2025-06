Albenga senza pronto soccorso: la storia del Santa Maria raccontata nel podcast di IVG

Albenga. È online il nuovo episodio de “La Telefonata”, il podcast di IVG, dedicato all’ospedale di Albenga e alla fine del suo pronto soccorso.

Nel giorno della visita dell’assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò, in programma questa mattina ad Albenga, IVG pubblica un approfondimento podcast che racconta la trasformazione dell’ospedale Santa Maria di Misericordia: da struttura moderna e all’avanguardia, con il pronto soccorso attivo, a ospedale senza emergenza, sostituita da un Punto di primo intervento (Ppi) che, per ora, sarà aperto 24 ore su 24 solo durante l’estate.

Il podcast riprende lo speciale già uscito nei giorni scorsi su IVG, facendo il punto su promesse politiche, tagli passati e scenari futuri per la sanità del territorio ingauno.

Com’è possibile che uno degli ospedali più moderni della Liguria si ritrovi oggi senza un pronto soccorso? Cosa è successo in questi anni? Quali scelte politiche hanno portato a questa situazione? I tagli del centrosinistra, le promesse del centrodestra, i numeri che ancora non convincono: chi ha davvero deciso il destino del Santa Maria di Misericordia? E soprattutto, il Ppi h24 sarà davvero sufficiente per garantire assistenza sul territorio? Domande che trovano spazio e approfondimento nell’ultimo episodio del nostro podcast.

