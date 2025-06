Albenga, Podio: “Lungomare in condizioni vergognose nella città che dovrebbe guidare il turismo in provincia”

Albenga. “Siamo alle porte del ponte del 2 giugno, un’occasione importante per mostrare ai turisti il meglio di Albenga e magari convincerli a tornare durante la stagione. E invece ci troviamo davanti a un biglietto da visita che è un vero disastro, quasi un invito al contrario, a non tornare. Ancora una volta la città si presenta sporca, trascurata, con intere zone come la passeggiata a mare in uno stato indegno”. Lo dichiara il consigliere comunale albenganese Nicola Podio.

“Dopo i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, dove non è stato fatto nulla, oggi si cerca di mascherare i problemi con un taglio d’erba dell’ultimo minuto, giusto nella parte dove si terranno le celebrazioni e la passerella dell’amministrazione per la Festa della Repubblica. Ma basta girare l’angolo per trovare marciapiedi sconnessi, verde abbandonato, alberi trascurati e un degrado diffuso in zone che potrebbero avere una loro dignità. Lungo la passeggiata che collega a Ceriale, i privati fanno il possibile, curano le aree davanti alle loro attività, ma dove dovrebbe intervenire il Comune, regna l’abbandono”, aggiunge.

“E mentre altre città vicine come Ceriale, Alassio, Laigueglia offrono qualità, eventi e servizi, noi ci troviamo con camper parcheggiati sul lungomare, nessuna iniziativa, cattivi odori e un’immagine deprimente. È questo il turismo che vogliamo per Albenga? Non abbiamo nulla da invidiare alle altre località, ma senza investimenti seri in manutenzione e progettazione resteremo sempre indietro. È tutto fermo da anni. Serve la volontà di intervenire e l’inizio di un vero percorso di riqualificazione. La passeggiata può essere ripensata a lotti, come hanno fatto altri Comuni, ma bisogna iniziare. Come minoranza siamo pronti a dare il nostro contributo, ma serve una scossa: se la maggioranza vuole lavorare, ci troverà disponibili. Ma se continuerà a ignorare i problemi, allora faremo opposizione dura e siamo pronti a portare tutte queste istanze in consiglio comunale”, conclude il consigliere.