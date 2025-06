Albenga, paura in via dei Mille: a torso nudo e armato di bastone infrange la vetrata del bar-pasticceria Bertola

Albenga. Attimi di paura in via dei Mille, ad Albenga. È successo nel cuore della notte a cavallo tra martedì e mercoledì, intorno alle 2.

Un uomo, visibilmente alterato, a torso nudo e armato di un grosso bastone, ha attraversato la centralissimo via albenganese, urlando e svegliando i residenti (uno è riuscito a filmare la scena).

All’altezza del noto bar-pasticceria Bertola, senza apparente motivo, ha sfogato la sua rabbia colpendo con forza il vetro della porta di ingresso che, per fortuna, non è andato in frantumi, ma ha subito pesanti danni.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato il titolare, Alessandro, la mattina successiva: “Per fortuna non abbiamo registrato segnali di intrusione. Sono stati i vicini poi a raccontarmi l’accaduto, affermando di aver sentito un colpo molto forte intorno alle 2 di notte”.

Purtroppo, per il bar-pasticceria di via dei Mille si tratta del secondo episodio simile nel giro di pochi anni: l’ultima volta i malviventi però erano riusciti ad entrare, forzando una porta sul retro e rubando fondo cassa, bibite e alcuni generi alimentari.

La stessa notte si è registrato almeno un altro episodio di vandalismo ad Albenga: in piazza Europa, ad esempio, è stato sradicato di netto lo specchietto di un’auto, lato marciapiede (quindi impossibile sia stato un altro mezzo). Da capire se i due episodi possano eventualmente essere collegati l’uno all’altro.