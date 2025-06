Albenga, ordinanza del sindaco: divieto temporaneo di balneazione in zona Avarenna

Albenga. Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha firmato questa mattina, 6 giugno, un’ordinanza con cui si stabilisce il divieto temporaneo di balneazione in un tratto di mare in zona Avarenna a causa dell’esito negativo delle analisi dell’acqua effettuate da ARPAL (l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente).

Il tratto interessato da divieto è lungo 917 metri e si estende tra 30 metri dopo l’inizio della spiaggia di Pippo e il Campeggio Gallinara. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco in via precauzionale, in attesa di nuovi controlli che verranno effettuati entro 72 ore, come previsto dalla normativa.

Le analisi di routine eseguite il 4 giugno 2025 hanno segnalato una qualità dell’acqua non conforme agli standard previsti per la balneazione.

Sono già stati affissi i cartelli di divieto di balneazione sul litorale interessato, sia negli stabilimenti sia nelle spiagge libere. Il provvedimento resterà valido fino a nuova comunicazione da parte del Comune, in attesa dell’esito dei nuovi campionamenti.