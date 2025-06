Albenga, oltre 5 milioni di euro nel piano triennale delle opere pubbliche

Albenga. Il Comune di Albenga ha previsto ulteriori investimenti per un totale di 5.832.000 euro nell’ambito del piano triennale delle opere pubbliche, che include già numerosi interventi su tutto il territorio.

Le nuove opere previste spaziano dalla messa in sicurezza idraulica al miglioramento delle infrastrutture cittadine. Si tratta di un impegno concreto a favore dello sviluppo e della tutela del territorio.

Tra le opere principali si segnalano:

– 5 milioni di euro per l’adeguamento idraulico del rio Carenda, fondamentale per la sicurezza idrogeologica;

– 366 mila euro per la riqualificazione del molo della Darsena (intervento già avviato);

– 300 mila euro per il rifacimento della strada su Lungocenta Croce Bianca;

– 496 mila euro per la realizzazione del secondo lotto di loculi nel cimitero di Leca (opera che sarà finanziata da un mutuo).

Il sindaco Riccardo Tomatis sottolinea: “Questi interventi, già finanziati o con copertura prevista tramite mutuo (per quanto riguarda i nuovi loculi), rappresentano solo una parte delle opere pianificate. È in fase di avvio anche il collettamento dei reflui di Vadino verso l’impianto di depurazione, oltre a numerosi lavori di manutenzione stradale, tra cui il prossimo intervento sul ponte Beronaire, lungo la strada per Cenesi. La nostra amministrazione continua a investire con attenzione nella riqualificazione urbana e nella valorizzazione degli spazi pubblici. Un esempio è il completamento della passeggiata fronte Darsena, che garantirà continuità al recente intervento su Piazza De Andrè, già diventata il cuore pulsante della vita estiva e un importante punto di aggregazione per la cittadinanza. Questi sono investimenti concreti e strategici pensati per rispondere ai reali bisogni della città”.