Albenga, nuove analisi Arpal: revocato il divieto di balneazione in zona Avarenna

Albenga. Revocato il divieto di balneazione in zona Avarenna ad Albenga. I risultati delle nuove analisi effettuate da Arpal hanno confermato che i livelli di qualità dell’acqua sono tornati entro i limiti di sicurezza.

Alla luce di questi dati, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha revocato l’ordinanza che vietava temporaneamente la balneazione nella zona Avarenna.

La precedente ordinanza, in vigore da pochi giorni, era stata emessa in via precauzionale dopo il superamento temporaneo dei limiti batteriologici.