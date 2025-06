Albenga, la presentazione di “Un Passo alla Volta ODV” è un successo: “È stato molto più di un evento”

Albenga. Un grande abbraccio collettivo per un progetto che nasce dal cuore e guarda lontano: Albenga ha risposto con il cuore alla serata di presentazione dell’associazione “Un Passo alla Volta ODV”.

“È stato molto più di un evento: è stato un momento di comunità , consapevolezza e speranza. Tantissimi i presenti, tra cittadini, famiglie, professionisti e istituzioni, che hanno voluto essere parte del primo, importantissimo passo”, hanno spiegato i fondatori Pier Piazza (presidente) e sua moglie Alessia D’Annunzio, insieme ad Alessia Olivera (vicepresidente) e al compagno Davide Matera.

Un Passo alla Volta ODV, infatti, nasce dall’iniziativa di due famiglie di Albenga, accomunate dallo stesso percorso di vita e dalla volontà di colmare un vuoto sul territorio: quello di un punto di riferimento per i bambini autistici e per le famiglie che ogni giorno affrontano questa realtà con forza, amore e, troppo spesso, solitudine.

ieri sera (24 giugno), l’evento di presentazione che ha visto la partecipazione di autorità civili e politiche: il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, il vicesindaco Silvia Pelosi, gli assessori Marta Gaia e Camilla Vio, i rappresentanti della minoranza Nicola Podio, Guido Lugani Diego Distilo, insieme al sindaco di Ceriale Marinella Fasano e al consigliere regionale Angelo Vaccarezza: “Una presenza trasversale e sentita che testimonia l’importanza del tema e il desiderio di lavorare insieme per costruire una società più inclusiva”, il commento dell’associazione.

Ma fondamentale è stata anche l’adesione di professionisti altamente qualificati, che hanno scelto di mettere le proprie competenze a disposizione della rete che l’associazione sta costruendo.

A rompere il ghiaccio sono stati il pediatra Giovanni Ragazzini e la neuropsichiatra infantile Bona che hanno aperto la strada agli interventi degli altri specialisti: Irene Bogliolo – pedagogista, mediatrice familiare e analista del comportamento in formazione; Rachele Bani – psicomotricista; Giorgia Raimondo – logopedista; Norma Spadavecchia – pedagogista e analista del comportamento; Ilaria Beneccio – logopedista specializzata in autismo; Francesca Pecchio – pedagogista dell’infanzia specializzata nel supporto alla genitorialità; Claudia Bologna – terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; Silvia Zecca e Dott.ssa Francesca Ventura – pediatre; Giulio Giraldi – socio del poliambulatorio Fisios, partner sanitario dell’associazione; Eleonora Molineris – avvocato e supporto legale per le famiglie e per l’associazione.

Tra i contributi più significativi anche quello di Daniela Plebani, responsabile della Scuola dell’Infanzia Faa di Bruno di Albenga, che ha posto l’accento “sul ruolo centrale della scuola come luogo di accoglienza, relazione e inclusione autentica Min dalla prima infanzia”.

“Un ringraziamento speciale va a ‘I Bambini delle Fate’, realtà nazionale che ha scelto di accogliere ‘Un Passo alla Volta ODV’ nella propria rete di associazioni sostenute. Entrare a far parte di questo circuito significa essere presi sul serio, poter contare su un sostegno economico continuativo, su formazione, visibilità e su una rete capillare di supporto per costruire progettualità concrete e durature sul territorio”, hanno aggiunto i fondatori dell’associazione.

Il progetto ha potuto contare anche sul prezioso sostegno di partner e sponsor che hanno creduto nella visione dell’associazione: Fisios, Ipercoop Albenga, Festival de Glacé , Scola Beær, Mini Orme, Glam, Lions Club Albenga e l’associazione sportiva ASD Viceversa, campioni del Nord-Ovest nel promuovere lo sport come inclusione, divertimento e orgoglio di squadra.

“Il primo passo è sempre il più difficile, perché significa perdere l’equilibrio per un attimo. Ma è da lı̀ che si comincia a camminare. E se lo si fa insieme, il cammino può diventare un percorso di cambiamento vero. Un Passo alla Volta ODV ha scelto di partire da qui: dal coraggio di raccontarsi, dalla volontà di agire, dalla forza di una comunità che ha risposto presente. Albenga, adesso, ha un progetto in più . Un progetto serio, concreto e necessario. Un progetto che mancava”, hanno concluso.

Di seguito, i contatti dell’associazione: Facebook, UnPassoallaVoltaODV; Instagram, @unpassoallavoltaodv; email, info@unpassoallavoltaodv.it.