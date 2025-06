Albenga, incontro Bucci-consiglieri di minoranza: “La Regione ha 2,7 miliardi di euro da spendere. Amministrazione senza idee”

Albenga. “Il presidente Bucci si è dimostrato ancora una volta una persona seria e preparata, che tiene davvero al nostro territorio. Durante l’incontro di oggi abbiamo parlato dei cinque progetti più importanti per il futuro della città. Il primo è l’ospedale Santa Maria di Misericordia, per il quale il presidente si è impegnato a garantire l’apertura del Punto di Primo Intervento h24 anche dopo l’estate, se i numeri lo permetteranno. E su questo tema, è importante essere chiari: la salute dei cittadini viene prima di tutto e non può essere oggetto di strumentalizzazioni politiche”, lo dichiarano i consiglieri di minoranza albenganesi Marina Casa, Diego Distilo, Guido Lugani, Nicola Podio, Ginetta Perrone, al termine di un confronto riservato avuto con il presidente Bucci a margine della conferenza stampa sul progetto Liguria Tourism.

“Poi si è parlato della valorizzazione dell’Isola Gallinara, un patrimonio che deve essere messo al centro dello sviluppo turistico e culturale; della messa in sicurezza della piana, un’area strategica per l’economia agricola ingauna; del collegamento Albenga-Carcare-Predosa, fondamentale per migliorare viabilità e collegamenti; e del raddoppio ferroviario Finale-Andora, altra infrastruttura essenziale per lo sviluppo del territorio”, aggiungono.

“Con il presidente c’è stata totale sintonia e una forte volontà di collaborare per portare soluzioni concrete in consiglio comunale, colmando le gravi mancanze dell’attuale amministrazione che continua a farsi trovare senza idee, senza progettualità. Questo immobilismo sta penalizzando Albenga, che ogni anno perde occasioni importanti. La Regione ha a disposizione circa 2 miliardi e 700 milioni di euro da investire ogni anno in sviluppo economico, sociale, infrastrutture, formazione e servizi, ma questi fondi vanno dove ci sono amministrazioni capaci e pronte. Oggi Albenga, purtroppo, non è tra queste. Noi continueremo a lavorare perché anche il nostro territorio possa ottenere quello che merita”, concludono.