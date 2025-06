Albenga, donna derubata dello zaino in stazione: i ladri fuggono di corsa sul viale

Albenga. Furto con strappo nel tardo pomeriggio odierno (14 giugno), ad Albenga. È successo intorno alle 18.

Vittima dell’accaduto una donna che si trovava seduta in stazione, quando all’improvviso due giovani (“in abbigliamento da mare”, stando al suo racconto) si sarebbero avvicinati, strappandole lo zaino (“di colore bordeaux”) dal braccio.

Quindi, si sono dati alla fuga a piedi percorrendo di corsa il viale Italia e dileguandosi in direzione del lungomare.

La malcapitata ha provato a inseguirli, ma con scarso esito, gridando a squarciagola: “Aiuto, aiuto. Mi hanno rubato lo zaino”.

Per fortuna ha incontrato una pattuglia dei carabinieri, in quel momento impegnata in un controllo in piazza Europa che, dopo averla tranquillizzata e aver raccolto la sua testimonianza, sono partiti alla ricerca dei ladri.