Albenga, divieto di balneazione nel tratto compreso dai bagni del campeggio Roma fino ai Bagni Derna

Albenga. L’Arpal ha riscontrato, a seguito dei rilievi di routine, una concentrazione di batteri lievemente superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente. Per questo motivo, in via precauzionale, è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione nel tratto compreso dai bagni del campeggio Roma fino ai Bagni Derna.

Il sindaco dichiara: “Ci auguriamo che già ai rilievi di oggi i valori rientrino nella normalità. Abbiamo già chiesto un potenziamento dei controlli da parte di Sca e faremo ulteriori incontri con la società per tenere monitorata la situazione non solo sul nostro territorio comunale ma anche a monte”.

“Si segnala che, nei giorni scorsi, si è verificato un intorbidimento delle acque del fiume Centa, fenomeno che potrebbe essere riconducibile a interventi effettuati a monte, al di fuori del territorio comunale di Albenga”, fanno sapere dal Comune,