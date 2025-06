Albenga, Distilo: “Nel rio Antognano acqua verde e cattivi odori, situazione non salutare”

Albenga. “Basta recarsi su via Che Guevara per poter vedere con i propri occhi il colore del Rio antognano, acqua verde e putrefatta con lo scarico a mare completamente chiuso”. Lo dice il consigliere comunale Diego Distilo.

“Questa situazione non è salutare per i residenti di quella zona e potrebbe provocare la presenza di batteri e altro causando eventuali altri divieti di balneazione in quella zona. Bisogna intervenire subito, aspirando quell’acqua di color strano e riaprire lo sbocco mare immediatamente per permettere anche, qualora vi siano precipitazioni, che il Rio possa scaricare a mare”.

“Questo è il momento di monitorare i rii e i fossati, perché quando poi arriveranno le piogge sarà troppo tardi”, conclude.