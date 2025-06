Albenga, Dentella (FI): “Pontelungo è l’esempio di un bene pubblico trascurato dall’amministrazione”

Albenga. “Il ponte vecchio di Albenga, colloquialmente chiamato “Pontelungo”, è tra i più noti elementi distintivi della città. Inserito all’interno del Catalogo Generale dei Beni Culturali, è al centro degli eventi che animano ogni estate il due di Luglio la ‘Festa della Madonna di Pontelungo’. La sera della celebrazione innumerevoli residenti e turisti lo sfruttano quale posizione rialzata per poter ammirare il ricorrente spettacolo pirotecnico”. Così Simone Dentella, segretario cittadino di Forza Italia Albenga.

“Tutto ciò – spiega – avviene senza che vi sia una reale manutenzione da parte del Comune, tranne che un occasionale sfalcio dell’erba. Ciò che ne risulta è una struttura che versa in condizioni di completo abbandono, probabile fonte di incidenti e pessimo biglietto da visita per chi entra in città. Non stupisce d’altronde che il quartiere omonimo subisca il medesimo trattamento da parte dell’amministrazione. Non si può permettere che uno degli ingressi principali della città sia presidiato da un rudere condannato all’oblio e parimenti non si può continuare ad ignorare una chiara ed evidente situazione di pericolo”.

“Un restauro del ponte fornirebbe non solo motivo di vanto in occasione di una delle ricorrenze più antiche, apprezzate e partecipate da parte di cittadini e turisti, ma amplierebbe anche la ricca offerta culturale che Albenga offre. È indispensabile che si tenga un tavolo di incontro tra il Comune e la Soprintendenza Archeologica affinché si possano stilare tempi certi e celeri per una azione di recupero della struttura, poiché la situazione è oggi critica. Il quartiere di Pontelungo e la città tutta merita che i suoi pregi vengano tutelati e salvaguardati al fine di poterne usufruire in totale sicurezza”, conclude.