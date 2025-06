Albenga: dal 10 luglio al 24 agosto riapre il PPI h24 al Santa Maria di Misericordia

Albenga. In previsione dell’aumento della domanda sanitaria attesa nei mesi estivi, Asl2 ha predisposto un piano straordinario di potenziamento dei servizi assistenziali, “volto a garantire continuità, tempestività ed efficienza nell’erogazione delle prestazioni su tutto il territorio provinciale”.

Tra le misure di maggiore rilievo si segnala l’attivazione delle azioni necessarie per l’apertura, dal 10 luglio al 24 agosto 2025, del Punto di Primo Intervento (PPI) di Albenga sulle 24 ore. Al momento, sono in itinere le procedure di reclutamento del personale necessario che risulta indispensabile all’apertura.

“L’iniziativa, – come hanno spiegato da Asl2, – risponde alla necessità di offrire un ulteriore presidio sanitario accessibile in ogni fascia oraria in un’area che, nei mesi estivi, registra un significativo aumento della popolazione turistica. Il provvedimento è parte integrante dell’organizzazione della rete dell’emergenza-urgenza”.

Più in generale “si è puntato al rafforzamento dei servizi di Pronto Soccorso, dell’attività ambulatoriale e degli interventi chirurgici a bassa complessità, attraverso una riorganizzazione delle risorse umane e strumentali”.

“Anche l’attività chirurgica programmata sarà rimodulata, senza impatti sull’urgenza e sulle prestazioni essenziali ed inoltre, da metà luglio, la S.C. Medicina Interna Ponente già trasferita al terzo piano del padiglione chirurgico, sarà potenziata con ulteriori 16 posti letto, rispetto ai 16 già presenti”, hanno proseguito dall’Azienda sanitaria.

ASL2, in accordo con le organizzazioni sindacali, “ha anche disposto la proroga dell’accordo finalizzato ad incrementare le prestazioni aggiuntive del personale sanitario, già attivato nei mesi precedenti. Inoltre è prevista una nuova fase del piano di potenziamento degli organici, a conferma del costante impegno dell’Azienda ad offrire la migliore risposta ai bisogni di salute della propria popolazione, anche operando per il rafforzamento della dotazione organica e il miglioramento della qualità dell’assistenza”.

La rimodulazione è orientata ad “un potenziamento della chirurgia a bassa complessità, con particolare riferimento agli interventi programmabili e all’obiettivo di una significativa riduzione delle liste d’attesa. A partire dal primo luglio infatti sarà possibile incrementare l’attività chirurgica programmata, grazie alla disponibilità del personale anestesiologico, riuscendo in questo modo ad anticipare alcune delle sessioni programmate ad agosto”.

ASL2 assicura che “tutte le attività di urgenza, emergenza e traumatologia saranno pienamente operative e che l’intera rete dei servizi sarà costantemente monitorata per garantire la qualità, la tempestività e la sicurezza delle cure”.