Albenga dà il via ai lavori per il collegamento di Vadino alla depurazione. Il Comune: “Passo decisivo per l’ambiente”

Albenga. È ufficialmente iniziato il cantiere per il collettamento della zona di Vadino all’impianto di pretrattamento di Albenga e, successivamente, al depuratore consortile di Borghetto Santo Spirito.

Il progetto, dal valore complessivo di circa 5,9 milioni di euro, è finanziato in gran parte con fondi del PNRR (3,9 milioni), mentre la restante parte sarà coperta da un co-finanziamento comunale e da un mutuo.

L’intervento prevede la trasformazione dell’attuale depuratore di Vadino in una stazione di sollevamento, la realizzazione di una vasca di compensazione interrata e la posa di nuove condotte fognarie fino all’impianto di Viale Che Guevara, dove saranno installate anche pensiline fotovoltaiche per garantire un’alimentazione energetica sostenibile.

Il Sindaco Riccardo Tomatis afferma: “Il tema della depurazione è sempre stato una priorità.. Durante i lavori, in particolare lungo via Tiziano e la Strada vicinale di Vadino, saranno introdotti sensi unici alternati, chiusure parziali e modifiche temporanee alla viabilità, con possibili ripercussioni sul traffico. Chiediamo ai cittadini la massima collaborazione in questa fase: i benefici a lungo termine saranno di grande importanza per tutta la comunità”.

Questa opera rappresenta un passaggio storico per la città, finalizzato a tutelare le risorse idriche, migliorare la qualità ambientale e compiere un deciso passo in avanti verso un’Albenga più sostenibile, moderna e responsabile.