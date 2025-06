Albenga, Crosetto (FdI): “Bene l’approvazione unanime sul potenziamento della Polfer, un passo importante per la sicurezza di tutti”

Albenga. “Esprimo grande soddisfazione per la piena collaborazione dimostrata nel corso dell’ultimo consiglio comunale, che ha portato all’approvazione all’unanimità della delibera proposta dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) per il potenziamento dell’organico della Polizia Ferroviaria di Albenga. Un passo importante per rafforzare la sicurezza di cittadini e passeggeri nella nostra città”. Così Roberto Crosetto, Presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Albenga, commenta l’esito del recente consiglio comunale.

“Dispiace solo che la maggioranza consiliare non abbia pensato di coinvolgere la minoranza prima della discussione: un’occasione persa per costruire un percorso davvero condiviso. Nonostante ciò, la minoranza ha comunque votato convintamente a favore, per senso di responsabilità e nell’interesse della comunità”.

Crosetto evidenzia inoltre “un elemento insolito della seduta. E’ la prima volta che assisto alla presentazione di una delibera da parte di un rappresentante sindacale”.

Delusione, invece, per la bocciatura di un’iniziativa che Fratelli d’Italia propone da anni: “Per la seconda volta in cinque anni, la maggioranza ha respinto la possibilità di introdurre test antidroga, su base volontaria, per gli amministratori pubblici. Il nostro capogruppo Roberto Tomatis aveva presentato un emendamento chiaro e di buon senso, che chiedeva al sindaco e alla giunta di attivarsi con il SERT per un protocollo d’intesa sui controlli. Molti Comuni italiani lo hanno già fatto per rendere le amministrazioni più trasparenti e credibili”.

“La motivazione addotta, per voce del consigliere Giorgio Cangiano, è stata la presunta non pertinenza dell’emendamento con la pratica in discussione. Una giustificazione debole – conclude Crosetto – che lascia però aperta la porta: nutro la speranza che il consigliere Tomatis riporti presto in aula questa proposta. Sarebbe un segnale concreto di trasparenza e integrità e una buona occasione per dimostrare con i fatti che chi amministra non ha nulla da nascondere”.