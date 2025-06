Albenga. Un momento davvero toccante per la città di Albenga. Proprio ieri, 10 giugno, in piazza San Michele si è celebrata una messa solenne per commemorare l’80° anniversario dei funerali dei 59 Martiri della Foce, vittime di un eccidio nazi-fascista nel 1945. La funzione è stata officiata dal vescovo di Albenga/Imperia, monsignor Borghetti, rievocando quel giorno di profondo dolore in cui le 59 bare attraversarono la città tra due ali di folla commossa.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha ribadito “quanto sia fondamentale custodire la memoria di quel tragico evento”, sottolineando “il legame indissolubile tra i martiri e l’identità della città. Il Gonfalone di Albenga, decorato con la medaglia d’oro al valore civile, ne è simbolo tangibile”.

“Oggi, come allora, la città di Albenga si stringe nel ricordo dei 59 Martiri della Foce, vittime innocenti di una brutalità che non dobbiamo mai dimenticare – afferma il primo cittadino – Il loro sacrificio è impresso nella nostra storia, e il Gonfalone di Albenga, decorato con la medaglia d’oro al valore civile, ne è testimonianza viva. Custodire la memoria di questi eventi non è solo un dovere, ma un impegno verso le future generazioni, affinché comprendano l’importanza della libertà e della dignità umana. Oggi rendiamo loro omaggio, non solo con il cuore, ma con la promessa di non lasciare che la loro storia venga mai dimenticata”.

“Un ringraziamento – concludono dal Comune – al comitato unitario antifascista che comprende tutte le associazioni antifasciste e della resistenza per l’allestimento, di forte impatto, di Piazza San Michele”.

E venerdì 13 giugno, all’Auditorium San Carlo, si terrà anche un convegno dal titolo “L’Eccidio della Foce”, con la proiezione di un docufilm del giornalista Udo Gumpel, dedicato alla ricerca dei responsabili delle stragi nazi-fasciste in Italia.