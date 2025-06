Albenga, al via i lavori di asfaltatura sul tratto a monte del ponte di Beronaire

Albenga. Il Comune di Albenga informa la cittadinanza che questa sera, a partire dalle ore 20 e fino all’1 di notte, verranno eseguiti i lavori di ri-asfaltatura del tratto a monte del ponte di Beronaire, in direzione Cenesi.

L’intervento, già programmato da tempo e inserito nella destinazione dell’avanzo di amministrazione, sarà realizzato in orario serale e notturno per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale.

Contestualmente, è in corso anche la ri-asfaltatura di un ulteriore tratto a cura di IREN, in coordinamento con gli uffici comunali, al fine di ottimizzare tempi e risorse e garantire maggiore sicurezza alla viabilità della zona.

Si ricorda inoltre che sono già in programma i lavori di rifacimento del ponte di Regione Beronaire, attualmente non idoneo al transito di mezzi pesanti.

L’opera comprenderà interventi di risagomatura e ampliamento, con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità e la sicurezza.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione per eventuali disagi temporanei, a fronte di lavori finalizzati alla valorizzazione e alla messa in sicurezza delle infrastrutture viarie del territorio.