Albenga, al San Carlo l’incontro di Sinistra Ingauna sui “Racconti dalla Palestina”

Albenga. Soddisfazione da parte di Sinistra Ingauna dopo l’incontro “Racconti dalla Palestina” al San Carlo.

“È bellissimo vedere iniziative culturali che uniscono musica, storia e impegno civile per promuovere una riflessione profonda sulla questione palestinese e sulla pace in Medio Oriente – commentano – Luca Cometti, con le sue parole, e ‘Ti regalerei la mia testa’ (un progetto musicale che coniuga arte e attivismo) hanno trasformato l’auditorium San Carlo di Albenga in uno spazio di informazione, memoria e speranza”.

“Il fatto che questo sia il quarto appuntamento ad Albenga dedicato al Medio Oriente – proseguono – dimostra quanto sia importante tener viva l’attenzione su un conflitto spesso dimenticato dai media mainstream, ma che continua a segnare la vita di milioni di persone”.

“L’obiettivo di divulgare fonti storiche e indiscutibili è cruciale: solo attraverso una conoscenza corretta e libera da pregiudizi si può costruire un dialogo autentico e lavorare per una pace giusta”.

Sinistra Ingauna conclude con il proprio grazie “a Emanuele Mei e alla Fondazione Gian Maria Oddi per aver sostenuto questo progetto, e a tutti coloro che credono che la cultura e l’arte possano essere strumenti di cambiamento. Continueremo a seminare consapevolezza, un granello di sabbia alla volta”.