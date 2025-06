Alassio, pulizia straordinaria delle spiagge libere e riattivazione delle docce

Nei giorni scorsi e fino a questa mattina è stata completata un’ampia operazione di pulizia straordinaria su diversi tratti di spiaggia libera del territorio comunale di Alassio, in vista dell’avvio della stagione estiva. Contestualmente, sono state riattivate le docce pubbliche nei tratti interessati.

L’intervento ha riguardato in particolare i ben 287 metri della spiaggia libera di Sant’Anna, posta a levante del Porto Luca Ferrari, già completamente ripulita nei giorni scorsi e i cui materiali erano stati accatastati in vista dello sgombero di oggi.

A ciò si aggiunge la sistemazione della spiaggia libera nei pressi della cappelletta Stella Maris, anch’essa a levante della città, in Passeggiata Cadorna, di fronte all’area Ex Adelasia, attualmente interessata dall’importante progetto di rigenerazione urbana frutto della sinergia tra Comune di Alassio e Regione Liguria.

“La pulizia delle spiagge libere effettuata in questi giorni – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – è stato un lavoro capillare di grande valore, ed ha interessato anche la spiaggia libera di fronte all’area Ex Adelasia, dove, proprio oggi, è terminata l’asfaltatura e a breve verranno ripristinati i parcheggi per le auto”.

Infine, nei giorni scorsi è stato completato anche l’intervento di pulizia sulla spiaggia libera lungo la Passeggiata Ciccione, posta a ponente, dalla “Scogliera” fino alla porzione di arenile già in gestione alle suore di Santa Maria Ausiliatrice.

Il materiale accatastato nel corso delle operazioni di pulizia, nella mattinata di oggi è stato interamente rimosso e caricato sui mezzi per lo smaltimento.