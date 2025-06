Alassio, prosegue la riqualificazione del parco di Villa Fiske

Ad Alassio, Gesco, società partecipata del Comune, sta portando avanti in questi mesi un progetto di riqualificazione del parco di Villa Fiske, con l’obiettivo di offrire alla comunità e ai visitatori una delle aree più pregiate della città trasformandola in una vera e propria “perla verde”, dove è presente anche l’area di sgambamento cani, anch’essa gestita da Gesco.

Gli interventi eseguiti dalla società partecipata del Comune hanno interessato la pulizia e lo sfalcio, ma anche la sistemazione di una rete metallica e di parti ammalorate della recinzione. “Tutte opere – dichiara Gian Emanuele Fracchia, amministratore unico della società partecipata Gesco – che seguono il monitoraggio e il censimento approfondito effettuato a settembre dell’anno scorso di tutte le alberature presenti per garantire la massima sicurezza e la salute del patrimonio arboreo”.

Avviati anche i progetti di educazione ambientale e la cartellonistica per il riconoscimento delle piante.

In prospettiva, il parco di Villa Fiske è destinato a diventare un centro nevralgico per la comunità integrando così servizi essenziali in un contesto naturale e di grande valore paesaggistico. Questi lavori rientrano in un più ampio piano di valorizzazione e gestione del patrimonio pubblico di Alassio, volto a creare spazi urbani sempre più funzionali, sicuri e accoglienti, a beneficio di residenti e visitatori. Contestualmente sono stati compiuti interventi di pulizia e sfalcio del verde a Loreto, cura e attenzione al giardino della Galleria Richard West e alle aiuole del parcheggio Elgar, che sarà oggetto a fine anno di un profondo restyling.

Inoltre, un nuovo mezzo di servizio sarà a disposizione dei giardini e dei custodi per una migliore movimentazione dei materiali.

“Sono molto soddisfatta dei lavori in corso svolti da Gesco – dichiara il consigliere comunale con incarico al verde Pubblico Sandra Aicardi – che ci permettono di offrire nuove aree verdi, ombreggiate e accoglienti sia per i residenti che per i numerosi visitatori che scelgono di trascorrere il loro tempo nella nostra città”.