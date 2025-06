Alassio, novantenne alla guida di un furgone finisce in una fascia: intervento dei vigili del fuoco

Alassio. Brutto incidente per un novantenne questo pomeriggio, intorno alle ore 15.30, quando con il suo furgone è finito in una fascia in località Fenarina, ad Alassio.

Sono ancora in via d’accertamento le cause ma sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’automedica e la Croce Bianca di Alassio.

L’anziano è rimasto intrappolato all’interno del veicolo per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno proceduto ad estrarre il novantenne.

Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite gravi ma è stato trasportato in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso.