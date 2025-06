Alassio, le gite scolastiche completate con successo anche grazie al contributo del Comune

Alassio. Alla conclusione dell’anno scolastico 2024/2025, l’Amministrazione Comunale di Alassio augura buone vacanze a tutti gli studenti e al personale e sottolinea la soddisfazione di aver “sostenuto con fondi di bilancio le spese di trasporto per un’uscita didattica per ciascuna classe, proseguendo nel percorso intrapreso negli anni precedenti”.

Il contributo ha riguardato le classi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Alassio, e le classi della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Don Bosco. Le uscite si sono svolte tra aprile e giugno 2025, con mete differenziate in base all’età: dall’agriturismo “U Beriun” di Vendone, alla “Città dei Bambini” di Genova, passando per Albenga, i Vivai Montina di Cisano, il Museo del Finale a Finale Ligure, il Parco Avventura di Pegli e le attività di canyoing ai Ponti di Pornassio. Il costo totale sostenuto dal Comune per i trasporti ammonta a circa 14 mila euro.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda dichiara: “Siamo davvero soddisfatti di aver potuto garantire anche quest’anno, grazie all’impegno da parte dell’assessore al Bilancio Patrizia Mordente in sinergia con l’assessorato alle Politiche Scolastiche e agli uffici comunali, questo tipo di sostegno, consci di quanto possa incidere economicamente, per molte famiglie, il costo del trasporto in pullman. In questo modo tutti hanno avuto l’opportunità di partecipare a un’esperienza educativa e formativa che rappresenta un momento importante di crescita, socializzazione e scoperta, e ritengo che questo sia un ottimo risultato”.