Alassio, le ginnaste di Move Up brillano ai Nazionali di Torino

Alassio. La stagione agonistica della Move Up di Alassio si è conclusa con i Nazionali di ginnastica ritmica svoltisi a Torino per i gruppi “A agonistica” e il settore “promozionale”, che riveste un ruolo molto importante nella crescita della associazione alassina.

Le ragazze, accompagnate da Sara Cesana e Aurora Durante, hanno confermato gli ottimi risultati ottenuti in regione ottenendo numeri podi e piazzamenti di tutto rispetto in tutte le specialità.

Per i gruppi “A” Alessia Pedrazzi conquista il 3 posto assoluto nella categoria “Mini” con 2 bellissime esecuzioni al corpo libero e palla.

Nella classifica per attrezzo Lucia Marx è arrivata quarta alla palla e prima al cerchio. Nella categoria “propaganda A” terzo posto assoluto per Martina Rapa che brilla con cerchio e clavette; Emma Ferrero, nella stessa categoria, si è piazzata seconda alla palla e terza al cerchio nella classifica per attrezzo.

Nella fascia promozionale, in una gara che nella categoria “mini” che contava oltre 100 partecipanti Anita Parodi si è distinta al corpo libero e palla e Aurora Molljameri ha sfiorato il podio classificandosi quarta al cerchio. Nella gara di “Insieme”: quinto posto per il collettivo “Open A” formato da Emma Ferrero, Martina Rapa, Lucia Marx e Vanessa Li Causi. Sono salite sul gradino più alto del podio nella categoria “Allieve A” Alessia Pedrazzi, Anita Parodi e Aurora Molljameri.

La Asd Move up concluderà la stagione con il saggio di fine anno sabato 21 giugno alle ore 21 al Palaravizza di Alassio.

L’assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti dichiara: “Dopo i recenti, brillanti risultati ottenuti a Lignano Sabbiadoro, rinnovo le più vive congratulazioni alle giovani ginnaste, alle loro allenatrici e a tutta la Move Up Alassio per le nuove soddisfazioni conquistate ai Campionati Nazionali appena conclusi a Torino. Questa pioggia di medaglie è il frutto di grande impegno, passione e della costante vicinanza delle famiglie: un percorso straordinario, prezioso non solo per i successi sportivi, ma soprattutto per la crescita personale delle nostre ragazze e per le splendide occasioni di socializzazione che offre”.