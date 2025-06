Alassio, Federico Luigi Pico Pais si è aggiudicato la quarta edizione della Regata delle Origini

Alassio. Per festeggiare il centenario del CNAM il circolo nautico alassino ha deciso di fare un omaggio alla storica classe velica Dinghy 12 con le regate del Centenario (1925-2025) svoltesi nelle acque della Baia del Sole. Pico Pais ha preceduto di un punto Furio Berta Francesia e di sette punti Luigi Gazzolo. Fra le tante classi veliche quella del Dinghy 12 piedi è una di quelle che più delle altre ha contribuito a fare grande la storia del circolo alassino.

“Siamo molto felici- spiega Carlo Canepa, presidente del CNAM- di avere anche quest’anno la flotta Dinghy ospite ad Alassio proprio in occasione delle celebrazioni del nostro centenario. Sabato sera si è svolta la grande festa collettiva “Alassio Music Show – 100 anni del CNAM, organizzata con il patrocinio degli Assessorati allo Sport e al Turismo del Comune di Alassio e della Marina di Alassio: una serata all’insegna della musica, della memoria e dello spettacolo dedicata al circolo che a partire dal 1925 ha contribuito in modo decisivo a valorizzare Alassio come una delle principali località sportive e balneari italiane. E’ stata un’occasione speciale per condividere con tutta la cittadinanza, le istituzioni, gli sportivi e i turisti i valori che da sempre ci guidano all’insegna della passione autentica per il mare, la vita attiva, l’inclusione, il senso della comunità”.

Dopo le premiazioni con la partecipazione delle autorità, applauditissimo il concerto di Nando Rizzo ed altrettanto coinvolgente il successivo karaoke di Giacomo Aicardi.

Molto soddisfatta anche l’ex campionessa Roberta Zucchinetti, due volte campionessa mondiale. “Ci fa molto piacere – dichiara la Zucchinetti, oggi assessore allo Sport del Comune di Alassio – ammirare nella Baia del Sole in occasione del centenario del Cnam le affascinanti sfide dei velisti impegnati in questa storica regata. Grazie al Cnam di Alassio per il suo impegno nel perpetuare la tradizione dei Dinghy 12 e far appassionare le nuove generazioni di velisti a questa classe davvero performante. La festa di sabato è riuscita ed è stata bellissima: ha coinvolto non solo i soci e gli appassionati del mare, ma direi tutti coloro che amano Alassio”.

Tornando alle regate delle origini si sono disputate tre prove che sono state seguite da un folto pubblico di appassionati. Nella Baia del Sole questo appuntamento velico è sempre molto atteso da tutti gli appassionati della vela della Riviera di Ponente. La Regata delle origini vuole ricordare le storiche sfide cui le imbarcazioni di questa classe diedero vita negli anni in cui il CNAM alassino, che organizza l’evento, ha vissuto una prima età dell’oro. Alassio ha infatti ospitato tra il 1956 ed il 1970 sei edizioni del Campionato italiano di questa classe, in seguito un Europeo e molte altre regate di classe.

La classe si organizzò nel 1969 fondando l’Associazione Italiana Classe Dinghy 12′, e da allora l’incremento degli armatori e dei regatanti è stato continuo. Nessuna classe ha avuto un numero maggiore di campionati italiani disputati (quest’anno sarà il 90esimo) e sono pochissime quelle che possono vantare una partecipazione tanto ampia alle regate, con una ranking list nazionale di quasi 250 timonieri attivi. Inoltre, ogni anno oltre duecento timonieri partecipano alle regate nazionali, zonali e locali sui loro scafi in legno e vetroresina.