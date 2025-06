Alassio, donna rapinata in piazza Stalla: collana rubata e ladro in fuga

Alassio. Mattinata di paura, quella odierna (16 giugno) per una donna in centro Alassio. È stata vittima di una rapina in piazza Stalla.

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, un ragazzo si sarebbe avvicinato alla signora e l’avrebbe minacciata (pare utilizzando una lametta).

Comprensibilmente spaventata, la donna gli ha consegnato la collana e il giovane rapinatore si è dato alla fuga. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i carabinieri.

Le indagini sono state affidate agli uomini del commissariato alassino, tutt’ora impegnati nella ricerca del ladro.