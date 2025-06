“Alassio attraverso i tuoi occhi”: una challenge per racconta la città, le 12 foto migliori comporranno un calendario

Alassio. Parte oggi, 13 giugno, la challenge fotografica “Alassio Attraverso I Tuoi Occhi”: un’iniziativa gratuita e aperta a tutti grandi, piccoli, amatori, professionisti nata per celebrare la nostra meravigliosa città, il suo mare, la sua memoria e il suo futuro, attraverso lo sguardo di chi la vive, la sogna, la osserva, la custodisce.

Oltre alla fotografia, ogni partecipante potrà inviare, se lo desidera, una breve frase o didascalia che accompagni lo scatto. Le parole come le immagini diventeranno parte integrante di un archivio digitale permanente, un racconto collettivo e poetico che parlerà di Alassio oggi e per sempre.

L’evento è ideato e promosso dall’associazione Il Teorema delle Donne – Alassio, all’interno del progetto Alassio Infinity, e “rappresenta un passo concreto verso la costruzione del primo archivio fotografico digitale ufficiale della città, dedicato al grande geologo Franco Scarpati, figura simbolica della nostra terra e della sua tutela”.

COME PARTECIPARE

Scatta una o più fotografie che raccontino la tua Alassio e inviale entro e non oltre le ore 10:00 del 13 luglio 2025 all’indirizzo email: ilteoremadelledonnealassio@gmail.com (oggetto: Alassio Attraverso I Tuoi Occhi).

Puoi aggiungere una frase o un pensiero da pubblicare insieme alla tua immagine.

Una giuria tecnica selezionerà le 12 fotografie vincitrici di questa prima edizione, che saranno svelate pubblicamente il 14 luglio, in Piazza del Comune, durante l’evento “L’Arascin dell’Anno 6 Edizione” e la cerimonia dedicata ai Guerrieri del Mare.

Le 12 immagini vincitrici contribuiranno alla realizzazione del calendario ufficiale 2026 di Alassio Infinity e ad altri strumenti di promozione.

“Tutte le immagini pervenute corredate dalle eventuali didascalie resteranno visibili per sempre nell’Arca Digitale, il grande archivio emozionale dedicato alla nostra Alassio, accessibile online sui canali ufficiali Instagram e Facebook, e con viva fiducia auspichiamo nel buon senso comune e presto fruibile anche in presenza, come parte viva del futuro spazio museale. Uno scatto può custodire un’anima. Il tuo può raccontare Alassio al mondo”, hanno fatto sapere da Il Teorema delle Donne.