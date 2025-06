Aggressione sul Regionale Sestri Levante-Savona, Foscolo (Lega): “Addetto FS Security salva capotreno, garantita la sicurezza”

Savona. “A differenza delle fake news diffuse dal Pd per screditare il Piano Sicurezza sui treni del Ministro del Mit Matteo Salvini, le misure hanno funzionato anche ieri pomeriggio a Genova Voltri perché è stato protetto e salvato un lavoratore di Trenitalia. Infatti, è rimasto ferito uno dei due operatori di FS Security intervenuti e non il capotreno come invece indicato dal Pd”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Secondo quanto riferito dai responsabili di FS Security, i sanitari del 118 hanno prelevato, oltre all’aggredito, anche il capotreno e l’altro operatore di sicurezza poiché nel tentativo di sedare la colluttazione sono stati sporcati da tracce ematiche. In sostanza, se non ci fossero state le divise di FS Security, introdotte dal Ministro Salvini, si sarebbe registrato l’ennesimo ferimento di un capotreno. E’ stata quindi garantita la sicurezza e tutelata l’incolumità del lavoratore di Trenitalia: altro che le solite strumentali ‘inesattezze’ del Pd. Massima solidarietà, vicinanza e auguri di pronta guarigione all’operatore di FS Security, colpito con una testata al volto dal passeggero trovato senza titolo di viaggio durante il controllo sul treno regionale Sestri Levante-Savona, che ha svolto il proprio lavoro con professionalità e senso del dovere.”

“Anche a causa di anni di buonismo delle sinistre, pronte a fare sterili polemiche ma fregandosene di attuare misure per la sicurezza di tutti, pure le divise di FS Security sono nel mirino di chi non rispetta le regole e le norme. Una situazione inaccettabile. Ricordo che con il rafforzamento della sicurezza sui treni e nelle stazioni, voluto dal Ministro Salvini, sono diminuite le aggressioni e gli atti vandalici sui convogli ferroviari”.