Aggressione contro i carabinieri ad Albenga, Vaccarezza (FI): “Una sconfitta per chi persegue legalità e rispetto delle leggi. Vicinanza all’Arma”

Albenga. “Esprimo la mia piena solidarietà e il più profondo sostegno ai militari dell’Arma dei Carabinieri aggrediti ad Albenga nel fine settimana, durante il loro intervento per sedare una rissa, scoppiata in piazza Europa”. Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“E’ superfluo dire quanto grave e inaccettabile sia ciò che è accaduto: i militari in ospedale, le auto di servizio danneggiate. È una sconfitta per chi persegue i valori di legalità e rispetto delle leggi; è una sconfitta per l’amministrazione. È un atto vergognoso che colpisce non solo chi indossa ogni giorno la divisa con onore e coraggio, ma tutta la comunità ingauna, che ultimamente si trova troppo spesso a dover far fronte a situazioni di criminalità (è di ieri la notizia di uno sconosciuto entrato nel giardino di una casa privata)”.

“Aggredire un rappresentante delle forze dell’ordine significa aggredire lo Stato e i valori di legalità, convivenza civile e rispetto delle regole che sono alla base della nostra democrazia. A tutti i Carabinieri coinvolti vanno il mio pensiero, la vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione. A loro, e a tutte le donne e gli uomini dell’Arma, rinnovo il più sincero ringraziamento per l’instancabile lavoro che svolgono ogni giorno, spesso in condizioni difficili, per garantire sicurezza e protezione ai cittadini”.

“È imperativo morale di tutte le istituzioni, e della società intera, fare fronte comune contro ogni forma di violenza e sostenere con fermezza chi si impegna quotidianamente per il bene collettivo” conclude Vaccarezza.