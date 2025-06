“Adotta un portacenere”: Albissola Marina e Albisola Superiore approvano il progetto di Assonautica

Albissola Marina/Albisola Superiore. Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla tutela del mare Assonautica Provinciale di Savona comunica che il suo progetto “Adotta un portacenere” ha avuto l’approvazione dai Comuni di Albissola Marina e di Albisola Superiore. Tale progetto prevede l’installazione, su richiesta, di bottiglie portacenere oppure di barattoli portacenere nei pressi di esercizi commerciali, di luoghi pubblici o privati.

Si possono “adottare” portacenere vicino alla propria attività commerciale, in un parco pubblico, alla fermata d’autobus, nei pressi di una scuola o della propria abitazione. I richiedenti dovranno impegnarsi a controllarne la condizione e a svuotarli. Le bottiglie portacenere saranno in plastica, apribili dal fondo con possibilità di cambiare la fascetta di chiusura. I barattoli saranno in metallo, forati sul fondo per evitare ristagno d’acqua piovana. Dovranno essere utilizzati esclusivamente per mozziconi spenti.

I portacenere saranno tutti di materiale riciclato e verranno sostituiti quando necessario. Su di essi verrà posta un’etichetta con raffigurato un cavalluccio marino che fuma (disegno realizzato con il CEAS dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado “Ai Martiri della Libertà”, Istituto Comprensivo di Quiliano, anno scolastico 2022-2023), il logo del Comune, di Assonautica e del CEAS Riviera del Beigua (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità).

I moduli da sottoscrivere per partecipare al progetto saranno disponibili presso la segreteria di Assonautica in Savona Lungomare Matteotti 1, sarà anche possibile scaricarli dal sito internet dell’Associazione.

“Adotta un portacenere” ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul grave problema dell’abbandono dei mozziconi e sui danni che provocano all’ecosistema marino, va ad integrare le numerose attività di Assonautica a tutela dell’ambiente.